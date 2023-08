Calciomercato Torino, rebus Singo: il Milan si tira indietro, futuro incerto

Si fa complicata la situazione di Wilfried Singo. L'esterno destro ha il contratto in scadenza nel 2024 ed è il principale indiziato per una cessione in questa sessione di mercato, considerato anche l'acquisto di Raoul Bellanova, ma arrivati ad agosto non è ancora stata trovata una soluzione. La squadra più interessata a Singo era il Milan , ma i rossoneri hanno messo in stand-by l'affare e in questa fase di mercato non sarebbero più interessati a comprare un ulteriore terzino destro.

Singo, la permanenza non si può escludere

La situazione di Singo complica dunque i piani del Toro, che punta ad una cessione prima di tutto per evitare di perdere il giocatore a zero. La trattativa per il rinnovo di contratto non ha portato a un accordo e per la corsia di destra il club granata punterà come titolare su Bellanova. Tutto lascia dunque pensare a una cessione, ma in questo momento sta mancando l'acquirente. L'obiettivo dei granata resta la cessione del giocatore, anche per finanziare il mercato in entrata, ma è chiaro che arrivati ad agosto la società dovrà tenere in considerazione ogni scenario. Anche la permanenza, a questo punto, non si può più escludere a priori, con Singo che rimarrebbe come riserva di lusso sulla corsia di destra. Una situazione che però il Torino cercherà di scongiurare.