Calciomercato Torino, Rodriguez non è in uscita: respinto ogni sondaggio

Rodriguez gode della stima del Torino e di Juric: dal Besiktas solo un sondaggio, ma lo svizzero non è sul mercato per il club granata

Irene Nicola

Negli ultimi giorni era finito anche lui al centro di alcune voci di mercato, ma Ricardo Rodriguez non si muove da Torino. Lo svizzero è un uomo di punta del club e gode della stima di Ivan Juric, l'allenatore che lo ha rigenerato e lo ha designato come leader dei granata. E se è vero che Rodriguez ha estimatori non solo italiani, è altrettanto vero che il Torino non ha nessuna intenzione di privarsi del suo capitano.

Torino, sondaggio Besiktas per Rodriguez: il capitano non è sul mercato — A provare ad affacciarsi alla porta granata sarebbe stato il Besiktas, che ha sondato Ricardo Rodriguez nel tentativo di valutare se ci fossero le condizioni materiali per un eventuale trasferimento dello svizzero in Turchia. Il sondaggio non si è tradotto in un inizio di trattativa, quindi resta ad oggi un attestato di stima nei confronti del giocatore, ma nulla di più. Anche perché il possibile interesse dei turchi è andato a scontrarsi con la ferma volontà del Torino, fermo deciso a non privarsi dello svizzero nel mercato di gennaio.

Torino, Rodriguez è un leader silenzioso: Juric e il club lo stimano — Juric d'altronde ha spesso apprezzato il leader silenzioso del suo gruppo, capace di unire a sé i compagni dopo l'affaire Lukic e di guidarli alla vittoria alla prima di campionato. La carriera di Ricardo è svoltata dopo l'arrivo di Juric, che lo ha collocato come braccetto di sinistra della sua difesa a tre. Sono sedici le presenze raccolte nell'attuale Serie A. Peraltro, in alcune situazioni di recente Rodriguez è tornato a ricoprire anche il ruolo di esterno, come ad inizio carriera. Con i ko di Singo, Aina e Lazaro si è sacrificato proprio lo svizzero, in un ruolo dispendioso, per mettere una pezza a una fascia incerottata, rivelandosi un'opzione in più per Juric. Carattere e continuità in campo, le doti di Rodriguez che hanno convinto il Toro a sbarrare le porte alle possibili ammiratrici dello svizzero. Rodriguez ha un contratto col Torino sino al 2024, si dovrà iniziare presto a parlare di futuro ma nel mercato di gennaio una sua partenza è esclusa.