Calciomercato Torino: Sava-Cluj in chiusura, trasferimento a titolo definitivo

Il portiere rumeno si prepara a tornare in patria: lo attende il Cluj, in via di definizione la trattativa

Redazione Toro News

Razvan Sava saluta Torino e la maglia granata. Il portiere classe 2002, che il Toro aveva prelevato dalla Juventus nel 2020, si trasferirà a titolo definitivo al Cluj. La destinazione ha sempre goduto del gradimento giocatore, che tornerebbe così in patria in Romania, e anche del club granata. Sava, in questa stagione chiuso dalla concorrenza e mai impiegato né in Prima squadra né in Primavera da fuoriquota, ha già salutato i compagni in mattinata. Nelle prossime ore è attesa la chiusura della trattiva e l'annuncio del trasferimento a titolo definitivo.