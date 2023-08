Visite mediche in corso per Saba Sazonov, difensore centrale classe 2002 prelevato dalla Dinamo Mosca. Il giocatore, nato a San Pietroburgo ma naturalizzato georgiano, arriva a titolo definitivo per circa 3 milioni di euro. Dopo i test fisici il difensore firmerà il contratto che lo legherà al nuovo club e potrà aggregarsi al gruppo di Juric.