Calciomercato Torino, scommessa dal Portogallo: ecco Mendes del Belenenses

Il Torino mette a segno un colpo interessante per la Primavera: come anticipato da calciomercato.it, c'è l'accordo per Rodrigo Mendes del Belenenses. Classe 2005, è un difensore centrale che si è disimpegnato bene anche come mediano. Ha una grande fisicità, buone doti tecniche ed è bravo nel gioco aereo. Inoltre, è stabilmente nel giro della Nazionale Under 18 lusitana. La trattativa sarebbe ormai in via di definizione con l'arrivo del giocatore atteso per domani, lunedì 17 luglio. Il giovane calciatore portoghese dovrebbe sbarcare a titolo definitivo e firmare un triennale. Salvo sorprese, vista l'età, giocherà in Primavera con la prospettiva di essere inserito in prima squadra.