Calciomercato Torino: Seck, Sazonov e Gatti, i retroscena del ds Frosinone

Le parole di Angelozzi su Seck, Sazonov e Gatti

Federico Gatti è stato notoriamente a un passo dal Torino a gennaio 2022, prima che la Juventus si inserisse e lo portasse in bianconero quando ormai tutto con i granata era ai dettagli. In merito Angelozzi ha svelato: "Il Toro era avanti, siamo saliti sul treno per firmare con i granata. La Juve ha rilanciato lasciandoci il ragazzo fino a fine stagione". I retroscena su Sazonov e Seck risalgono invece alla scorsa sessione di calciomercato, estate 2023. Sull'interesse per Saba Sazonov: "Sì, è vero che lo volevamo. Ci ha bruciato Vagnati. Per me Sazonov è bravissimo, ha tutto per imporsi". Infine su Demba Seck, noto obiettivo di mercato del Frosinone, poi sfumato quando la trattativa sembrava avanzata: "Lo ha bloccato Juric".