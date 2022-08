Calciomercato, Segre al Palermo a titolo definitivo: a Torino arriva Corona

Jacopo Segre si appresta a diventare un nuovo calciatore del Palermo. L'operazione, come già raccontato, era stata imbastita la scorsa settimana ed oggi è stata definita nei dettagli: il centrocampista potrà dunque volare in Sicilia per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto che lo legherà alla sua nuova squadra. Il club rosanero, oramai della ricca proprietà araba, ha piazzato un gran colpo per la Serie B, dimostrando di voler puntare subito alla promozione nella massima categoria. Al Torino nell'operazione a titolo definitivo va anche il 2004 Corona come contropartita tecnica: andrà a rafforzare la Primavera di Scurto.