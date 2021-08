Calciomercato Torino, Segre piace a molti in B: ma la partenza non è scontata

Brescia e Spal sono sulle tracce di Segre, che però vuole giocarsi le sue chance nel Torino

La situazione del centrocampo del Torino , a venti giorni dalla fine del mercato, è ancora tutta da decifrare. In entrata appare chiaro come servirebbe a Ivan Juric ancora un colpo. Per quanto riguarda chi c’è in rosa… Al momento appare certo al 100% del posto solo Rolando Mandragora , insieme a lui Sasa Lukic ha grandi possibilità di rimanere. Per il resto Karol Linetty è reputato utile, mentre Daniele Baselli e Tomas Rincon appaiono ai margini. E poi c’è Jacopo Segre , che da settimane sta lottando per strappare una conferma.

LO SCENARIO - Il primo desiderio di Segre, affezionato al Torino da sempre anche per motivi familiari, è quello di rimanere in granata e provare a giocarsi le sue carte. Non è da escludere che ciò possa accadere se si pensa che Juric lo ha utilizzato, anche se non da titolare, sia col Rennes che con Az Alkmaar. Se non sarà possibile, il ragazzo professionalmente ha la volontà di giocarsi le sue carte in Serie A. E allora non è da scartare la possibilità per chi potrebbe essere anche utilizzato come pedina di scambio per obiettivi in entrata. In alternativa, Segre sa di avere molto mercato in Serie B. Tra le società che hanno fatto sondaggi ci sono Brescia e Spal (il club dove Segre ha giocato per cinque mesi nel 2021), ma non solo.