Toro, il rinnovo di Belotti spacca la piazza: sui social spuntano critiche al Gallo

Da chi difende il capitano a chi invece lo accusa di ricattare la società: sui social la netta divisione dei tifosi

Mai come in questi giorni Andrea Belotti è mai riuscito a dividere l’opinione dei tifosi granata. Al centro del dibattito quello che ormai è divenuto il tema ricorrente dell’estate in casa Toro, il rinnovo del Gallo. Tra una trattativa che sta andando per le lunghe e le ultime novità relative ai discorsi sulla clausola, sui social la piazza granata si è spaccata in due fazioni. Da un lato i sostenitori del capitano granata, dall’altro una parte di tifosi che non ha particolarmente gradito l’atteggiamento del giocatore in fase di trattativa. I commenti sui social vanno in tutte le direzioni, da chi prende nettamente le difese di Belotti (“Chi lo critica non è del Toro”), allegando tutti i numeri dell’avventura granata del Gallo, a chi arriva addirittura a definire un ricatto le mosse del giocatore.