Toro, per il rinnovo di Belotti c’è un nuovo nodo: si lavora sulla clausola

Continua la trattativa tra il club e il giocatore: ecco l'ultima novità riportata da Sky Sport

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il nuovo nodo legato ad Andrea Belotti riguarderebbe la clausola rescissoria. Sembra esserci una distanza tra le parti: il club granata, capitanato nell'operazione dal presidente Urbano Cairo, vorrebbe porre una clausola sul nuovo contratto da almeno 40 milioni di euro, mentre l'entourage del Gallo una clausola non superiore ai 20/25 milioni. Quando si parla di clausola e di Belotti, tornano alla memoria immediatamente i 100 milioni di euro posti come vincolo nel contratto ancora attualmente in vigore tra il giocatore e il club. Una cifra che nessuno negli anni si è sentito di pagare e che ha rappresentato un ostacolo per la cessione di Belotti in altre piazze. Di opportunità, infatti, il capitano granata ne ha avute parecchie per andarsene a condizioni di mercato giuste, ma i 100 milioni di clausola hanno frenato la sua partenza. Per non incorrere in uno stesso problema, Belotti e il suo entourage non vorebbero superare una clausola rescissoria superiore, come detto, ai 20/25 milioni, il che non sarebbe però gradito da Cairo che, nel caso di cessione del Gallo, vorrebbe monetizzare di più.