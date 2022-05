Calciomercato Torino, si lavora alla permanenza di Praet: lo scenario

La dirigenza granata lavora per prolungare il prestito e fissare un obbligo di riscatto su due obiettivi

Il campionato 2021/2022 sta volgendo al termine e il Torino comincia a pensare agli affari legati al mercato, che terranno banco nel corso dei prossimi mesi. Uno dei temi caldi su cui lavorare è quello legato a Dennis Praet, trequartista granata che ha lasciato una buona impressione in questa stagione, arrivato in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni. Ma un po' per l'elevato costo del cartellino, un po' perché il giocatore ha subito qualche infortunio di troppo in quest'annata, il Torino sta cercando di trovare l'escamotage per riuscire a confermare il giocatore senza esercitare quest'anno quel tipo di riscatto; l'idea è quella di prolungare il prestito, inserendo un obbligo di riscatto nel 2023 subordinato ad alcune condizioni.