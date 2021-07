Calciomercato Torino, Sirigu: dopo gli Europei la rescissione. C’è il Genoa

La rescissione con i granata è sempre più vicina, mentre i rossoblù hanno sondato il terreno

Gianluca Sartori

Dopo l'avventura agli Europei, per Salvatore Sirigu è il momento di decidere il proprio futuro. Ormai ci sono pochissimi dubbi sul fatto che nella prossima stagione il 34enne portiere sardo non vestirà la maglia del Torino nella stagione 2021/2022. Sia il presidente Urbano Cairo che l’allenatore Ivan Juric sono stati chiari, nella conferenza stampa tenuta pochi giorni fa: l’avventura di Sirigu in granata, che dura dal 2017, è da ritenersi ai titoli di coda, con il Torino che punterà su Milinkovic-Savic e Berisha.

VERSO LA RESCISSIONE – Resta ora da definire la modalità della separazione. Prende quota di ora in ora la possibilità della rescissione consensuale anticipata, che permetterebbe al Torino di cancellare fin da subito l’ingaggio del portiere dal libro paga del club e soprattutto di evitare l’imbarazzo di doverlo far riunire al gruppo se, al termine delle vacanze, non avesse ancora trovato squadra. Il portiere, invece, con il cartellino in mano potrà sperare di spuntare un ingaggio leggermente superiore.

NUOVA DESTINAZIONE – Ma in quale squadra giocherà Sirigu dall’anno prossimo? In Italia c’è il Genoa ad aver preso informazioni: il portiere rimarrebbe così a fare il titolare in Serie A, puntando così ad una convocazione per il Mondiale del 2022. Se Mattia Perin rimanesse alla Juventus, potrebbe essere il sardo la scelta del Genoa, che ha già preso informazioni. Intanto, la rescissione col Torino è sempre più vicina.