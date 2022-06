Calciomercato Torino: sondaggi di Lecce e Cagliari per Segre. Il punto

Jacopo Segre - dopo il prestito al Perugia - è pronto per tornare a Torino. Con la squadra umbra, il centrocampista classe 1997 ha vissuto un'annata da assoluto protagonista collezionando 37 presenze in questa stagione, di cui 30 giocate da titolare. Eliminato ai playoff con il suo Perugia, il prossimo 30 giugno terminerà ufficialmente il suo prestito - c'era un obbligo di riscatto solo in caso di promozione - e il mediano farà quindi rientro sotto la Mole, avendo ancora un anno di contratto col Torino.

VOLONTA' - La volontà di Segre al momento però è quella di provare a convincere Ivan Juric. Il 19 maggio il centrocampista del Torino aveva parlato a Toro News della possibilità di rimanere in granata la prossima stagione: "Con Juric ho avuto un grandissimo rapporto. Sono felice da tifoso del Toro di commentare un buonissimo campionato della mia squadra. Ora speriamo di poter rivedere il mister e di aggregarmi alla Prima Squadra per il ritiro. Sarebbe il quinto ritiro e mi piacerebbe rimanere per l’intera stagione senza andare ulteriormente in prestito, come invece è capitato lo scorso agosto”. Inoltre Segre aveva aggiunto: "Rimanere al Torino da sostituto? Certo, perché sarebbe un percorso di crescita differente rispetto a quello affrontato con il Perugia. Mi farebbe bene come uomo" (QUI l'intervista completa). Allo stato delle cose, quindi, il giocatore partirà in ritiro con Juric per provare a convincere il tecnico croato in vista della prossima stagione.