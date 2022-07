Calciomercato Torino, stallo per la porta: Vanja blocca le operazioni in entrata

Sta vivendo una fase di stallo il mercato del Toro alla voce portieri. Non è un mistero che dopo un anno Vanja Milinkovic-Savic sia stato bocciato . Promosso titolare la scorsa estate, il serbo non aveva sfigurato nel girone d’andata, salvo crollare al ritorno e perdere il posto in favore di Berisha dopo una serie di errori grossolani pagati a caro prezzo.

Vanja è dunque finito sul mercato e nelle scorse settimane si erano fatte avanti due squadre. Una di questa era la Fiorentina, alla ricerca di un portiere bravo con i piedi per favorire la costruzione dal basso voluta da Italiano. I Viola hanno però chiuso per Gollini, beffando doppiamente i granata: in un colpo solo il Toro ha perso un obiettivo di mercato ed una pretendente per un giocatore in uscita. Sul serbo c’era anche il Brentford, che ieri ha però chiuso per l’arrivo dello svincolato Strakosha ed ha dunque sistemato la propria porta.