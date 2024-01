Calciomercato, Torino su Cuiabano ma il laterale si infortuna: le ultime

Il Torino cerca rinforzi per la fascia mancina e ha pronta un'offerta per il Gremio per l'esterno brasiliano classe 2003

Uno dei principali obiettivi del Torino nel corso di questa sessione invernale di calciomercato è quello di rinforzarsi sulla fascia sinistra, un reparto nel quale per i granata manca un interprete che sia mancino naturale di piede. Uno dei profili che il club granata sta seguendo con attenzione è quello di Cuiabano, pseudonimo di Luis Eduardo Soares da Silva. Si tratta di un giovane esterno sinistro nato nel 2003 e che attualmente gioca con il Gremio. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Toro avrebbe fatto in queste ore un'offerta formale al club brasiliano per cercare di portare Cuiabano in Italia. Ma c'è da segnalare che, nei giorni scorsi il calciatore brasiliano si è infortunato durante una sessione di allenamento e come reso noto dal Gremio, gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato una lesione muscolare di primo grado alla coscia sinistra. Attualmente dunque, l'obiettivo di mercato del Toro è fermo ai box che sta svolgendo lavori con lo staff sanitario del Gremio.