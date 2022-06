Calciomercato: Torino sul trequartista Luis Henrique, incontro con il Marsiglia

E' in corso un incontro tra il DS del Torino Davide Vagnati, il presidente del Marsiglia Longoria ed il nuovo DS dei francesi Ribalta. Al centro del discorso tra le parti c'è il futuro di Luis Henrique , trequartista brasiliano in forze nel club transalpino e per il quale c'è l'interesse del Toro. I granata puntano ad assicurarsi il calciatore, in quanto hanno urgente bisogno di rinforzi sulla trequarti dopo l'addio di Brekalo e Pjaca.

Nato a Joao Pessoa (Brasile) il 14 dicembre 2001, Luis Henrique è calciatore che può essere utilizzato in ogni ruolo della trequarti, in quanto nella sua carriera è sempre stato schierato o come ala destra o come ala sinistra. Nell'ultima stagione al Marsiglia ha disputato 25 partite (20 in Ligue 1, 3 in Coupe de France e 2 in Europa League), realizzando 1 gol e un assist.