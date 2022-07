Calciomercato Torino, Tommaso di Marco in prestito alla Virtus Francavila

Il Primavera granata sta per affrontare il suo primo campionato "tra i grandi"

Tommaso Di Marco, al termine di un'annata da 33 presenze e 2 gol con la Primavera del Torino, è vicino a partire in prestito. Nel suo futuro c’è la Virtus Francavilla. Le due società hanno l’accordo per il prestito secco e a breve il giocatore verrà ufficializzato dal club bianco azzurro. Per il giovane quindi sarà la possibilità di iniziare a maturare esperienza tra i grandi e poi potrà rientrare alla base tra un anno.