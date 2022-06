Calciomercato Torino, trattativa concreta per Vanja con la Fiorentina: le ultime

Vanja Milinkovic-Savic si allontana concretamente dal Torino. Passato da titolare inamovibile a riserva di Etrit Berisha, il portiere serbo era stato inserito nella lista dei possibili partenti da parte del club granata. Come anticipato negli scorsi giorni , per Vanja si era aperta la pista Fiorentina. Un'ipotesi che nelle ultime ore ha preso sempre più piede, tanto che tra i due club c'è una trattativa concreta per il trasferimento del portiere granata in maglia viola.

La Fiorentina è da tempo alla ricerca di un portiere sul mercato, così come il Torino. Chiudere la situazione relativa alla porta è una priorità considerando che la permanenza in viola di Dragowski è con ogni probabilità al capolinea. Terracciano si è imposto in stagione come titolare, ma serve un vice da affiancargli. Tra i profili sondati dalla squadra di Italiano c'è Vanja, le cui quotazioni sono salite nelle ultime ore in cui il club viola avrebbe virato insistentemente sul serbo. La trattativa avanza, sempre sulla base di un trasferimento temporaneo di Vanja. Il Toro infatti lavora a un prestito a cui verrà eventualmente inserito il diritto di riscatto.