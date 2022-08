Calciomercato Torino: trequarti incompleta secondo Juric, l’idea Praet stuzzica

Il Torino conclude la sua seconda partita di campionato con un buon pareggio contro la Lazio di Maurizio Sarri, giocando un buona prima ora ma lasciando un po' di spazio nel secondo tempo a qualche incursione biancoceleste. Nel complesso, una partita positiva, ma manca ancora qualcosa per riuscire ad essere davvero competitivi e Juric ha individuato la lacuna: "Sulla trequarti ci vuole un altro uomo. Posso usare Vlasic, Miranchuk, ma manca qualcosa: l'anno scorso avevo Pobega che poteva fare un po' di tutto, il centrocampista e il trequartista. Quest'anno no. Speriamo di riuscire a inserire ancora un rinforzo in questa zona di campo, è lì che si vincono le partite". Mentre per quanto riguarda il ruolo di prima punta, spiega Juric, "per adesso ci fidiamo di Sanabria e di Pellegri".

UOMINI - Juric in questo momento numericamente ha quattro trequartisti. Ma c'è da fare i conti con l'assenza di Miranchuk - fermo per un problema fisico almeno per un mese - che toglie al tecnico un'arma preziosa per uno come lui, che ama spesso cambiare la coppia di trequartisti a gara in corso. Contro il Toro Sarri ha potuto inserire a gara in corso Pedro e Luis Alberto, Juric in panchina aveva Pellegri e Seck come uniche risorse offensive. Questo è uno dei temi dove si evidenzia al momento la superiorità della Lazio nei confronti del Torino. Di certo Seck è considerato come un talento interessante ma non come un giocatore pronto per fare la differenza, al netto della mancata convocazione per la prima giornata a Monza. Ecco allora che il tecnico chiede e chiederà alla società ancora uno sforzo in questa campagna acquisti per portare a Torino ancora un trequartista.