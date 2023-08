Calciomercato Torino, è fatta per Vlasic: domani le visite mediche

Nikola Vlasic sarà nuovamente un calciatore del Torino. Dopo una lunga trattativa la società granata ha trovato l'accordo con il West Ham, club inglese proprietaria del cartellino. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il trequartista granata domani, martedì 8 agosto, firmerà il contratto con il Toro dopo essersi sottoposto alle visite mediche di rito. Il giocatore si trova già in Italia, con più esattezza a Milano, pronto per la sua seconda avventura in granata.

Cifre e dettagli del passaggio di Vlasic al Toro

Il trequartista croato, dopo aver indossato la maglia del Toro in prestito nella scorsa annata, torna in granata ma questa volta lo fa a titolo definitivo. Il Torino ha infatti raggiunto un'intesa con il West Ham sulla base di un trasferimento definitivo che costerà alla società di Cairo circa 12,7 milioni di euro. Come già anticipato qui su Toro News, era servito un rilancio da parte del Toro per poter chiudere l'affare e venire incontro alle richieste dei londinesi. Grande gioia per il tecnico Ivan Juric che da settimane chiedeva il ritorno del croato in quanto lo aveva indicato come il giusto rinforzo per la sua trequarti e che fa così a riempire una casella rimasta vuota dopo il mancato riscatto al termine dell'ultimo campionato.