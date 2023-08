Calciomercato Torino: intesa vicina per Vlasic, giocatore già a Milano

Una trattativa estenuante, un vero e proprio braccio di ferro tra Torino e West Ham per tutto il mese di luglio. Ora però la situazione potrebbe prendere una piega positiva per il futuro della squadra granata. I due club sono vicini ad un accordo per Nikola Vlasic.

Accordo tra le parti vicino

Il club granata e quello inglese stanno per trovare un punto d'incontro per la trattativa riguardante Nikola Vlasic. La cifra dovrebbe essere inferiore ai 13 milioni che il West Ham aveva sempre chiesto per poter cedere il fantasista croato. La trattativa oramai è alle battute finali, ed è un indizio il fatto che, come può confermare Toro News, il giocatore è già a Milano pronto per firmare il contratto con i granata. Si tratta di una cessione a titolo definitivo, ad inizio settimana è attesa la fumata bianca. Per quanto riguarda il giocatore, l'accordo con il Torino era stato definito già da diverso tempo. Juric può sorridere, il rinforzo più atteso per la trequarti potrebbe sbarcare al Filadelfia in settimana.