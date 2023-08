Calciomercato Torino, continua il pressing sul West Ham per Vlasic: le ultime

Continua il filo diretto tra Torino e West Ham per Nikola Vlasic, l’obiettivo numero uno del calciomercato granata per quanto riguarda la trequarti. Il club del patron Cairo da giorni ha alzato il pressing sulla società londinese, che nel frattempo è impegnata anche con la cessione di Gianluca Scamacca all’Atalanta. Inevitabile che le tempistiche si siano dilatate rispetto alle previsioni di qualche giorno fa, che sembravano indicare quella attuale come la settimana decisiva per un passo avanti nelle trattative.

In realtà, il passo in avanti finora lo ha fatto solo il Torino, che si è reso disponibile ad alzare l’offerta iniziale di nove milioni per il giocatore croato. Il club del presidente Cairo ha fatto capire di poter arrivare a quota 10 milioni, superandola con l’aiuto dei bonus. Ora è attesa la controproposta del West Ham, che potrebbe arrivare a stretto giro di posta. In questi giorni ogni momento potrebbe essere davvero quello buono per novità importanti. L’iniziale richiesta dei londinesi è di 13 milioni, il prezzo del riscatto non esercitato a giugno dalla società granata. Il West Ham non ha bisogno di cedere ma deve far fronte alla necessità di cedere un calciatore non più nei piani del club.