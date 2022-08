Calciomercato Torino, Verdi resta in uscita: si muovono Bologna e Verona

Il trequartista ex Napoli dovrebbe salutare i colori granata entro la fine del mercato, Juric non lo ritiene utile al suo progetto

Federico De Milano

In seguito agli arrivi degli ultimi giorni di due nuovi elementi come Aleksej Miranchuk e Nikola Vlasic nel reparto di trequarti, qualche giocatore di questo ruolo dovrà uscire. Sono almeno 3 i giocatori non certi di una permanenza in granata e si tratta di Simone Edera, Vincenzo Millico e Simone Verdi. Quest'ultimo è quello che ha più chance di proseguire lontano dalla Mole la sua carriera.

Verdi potrebbe lasciare: è fuori dai piani di mister Juric

Nella sfida di Coppa Italia contro il Palermo, giocata sabato scorso, le convocazioni stilate da Ivan Juric sono state molto chiare. Il tecnico croato ha lasciato fuori dalla lista ben 6 pedine come i tre fantasisti sopracitati, Zaza, Izzo e Horvath. Questa scelta appare come una preclusione alla possibilità per questi calciatori di riuscire a trovare spazio in granata sotto la guida tecnica di Juric. Verdi già nella passata stagione è andato a giocare nella Salernitana a partire dal mese di gennaio, motivo per il quale non stupirebbe affatto un'altra sua partenza. A differenza però di quell'occasione lì difficilmente la dirigenza granata accetterà nuovamente un prestito essendo l'ex Napoli in scadenza di contratto a giugno 2023. Si tratta quindi dell'ultima occasione che i granata hanno per provare a monetizzare un minimo con il cartellino di Verdi.

Verona e Bologna: qualcosa si muove attorno al profilo di Verdi

Nelle ultime ore il nome di Simone Verdi è tornato a circolare nell'orbita di due squadre come Hellas Verona e Bologna. Quest'ultima potrebbe essere proprio la piazza ideale per il trequartista classe 1992 dal momento che in rossoblù, tra il 2016 e il 2018, ha vissuto le migliori annate della sua carriera. Il Toro e gli agenti del giocatore lo sanno e per questa ragione è stato proposto il suo profilo alla società felsinea. L'altra pista sarebbe quella che conduce a Verona, i gialloblù sono alla ricerca di un sostituto di Gianluca Caprari che si è trasferito al Monza e tra i vari nomi sondati c'è anche quello del numero 24 granata. Ad inizio mercato si era vociferato anche di un possibile interesse della Salernitana che non avrebbe sgradito un suo ritorno ma ad oggi nessun passo in avanti concreto è stato portato avanti. Nel giro dei prossimi giorni potrebbe sbloccarsi definitivamente il discorso relativo all'uscita di Verdi che, oggi più che mai, sembra essere lontano dai colori granata.