Calciomercato Torino, Vianni ha rinnovato e ora firma in prestito al Piacenza

L'attaccante è prossimo a tornare in Serie C: nel suo destino il Piacenza, dopo aver militato nel Trento

Aveva passato alcune settimane con la Primavera, ma ora Samuele Vianni è pronto a iniziare una nuova avventura in prestito. Il giocatore è stato ufficializzato dal Piacenza, che ha prelevato l’attaccante in prestito secco dai granata. Prima di partire, però, Vianni ha firmato un prolungamento del contratto fino al 2024 con opzione per un’altra stagione. L’attaccante era in scadenza e quindi non avrebbe potuto lasciare il Toro in prestito secco.