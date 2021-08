Calciomercato Torino, vicino al prestito in Ungheria il giovane Horvath

Altra operazione in uscita, sempre in prestito

Non soltanto per Karamoko ci sono novità che portano all'estero (nello specifico alla seconda divisione belga), ma anche per Horvath che è prossimo a partire in prestito nella seconda divisione ungherese (QUI IL LIVE CALCIOMERCATO). La sua destinazione si chiama Szeged. Horvath ha giocato nell'ultima stagione nella Primavera granata, esordendo anche in Prima Squadra nella Coppa Italia 2020/2021 L'operazione è in via di definizione.