Calciomercato Torino, vicino l’arrivo di Olsson dal Copenaghen per la Primavera

Il capitano delle giovanili del Copenaghen potrebbe arrivare presto in granata

Secondo la testata giornalistica Tipsbladet il Torino è vicino ad un nuovo acquisto per la Primavera. Si tratta di Cornelius Olsson, capitano dell'under 19 del Copenaghen. Le trattative con il classe 2006 e con il club sembrano già ben avviate e mancano solo gli ultimi dettagli. Il difensore centrale dovrebbe approdare in granata entro la fine del mercato per poi unirsi alla Primavera di Felice Tufano.