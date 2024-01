Calciomercato Torino: Vlasic è il fulcro del gioco, ma ora serve un’alternativa

Juric chiede un vice Vlasic: ecco tutti i possibili candidati

Alberto Girardi

Ormai è chiaro che Nikola Vlasic è il fulcro offensivo del Torino e i granata sono dipendenti dalla sue giocate e dalla sue prestazioni. Il croato è diventato l'unico elemento in grado di legare il gioco di Juric sul fronte d'attacco e di fare da tramite tra il centrocampo e le due punte nella manovra granata. Nelle gare in cui ha segnato o fornito assist il Torino ha sfornato ottime prestazioni e se il numero 16 è libero di giocare i granata incrementano di molto la loro pericolosità, mentre quando è spento o ben mercato la squadra fatica a trovare la via della rete. Per questo motivo tra le richieste di mercato di Juric c'è anche una mezz'ala offensiva per avere un'alternativa a Vlasic e alzare ulteriormente il livello della rosa.

I granata in cerca di un vice-Vlasic, ma prima qualcuno deve partire — Se è vero che Vlasic con il nuovo modulo ha acquisito una posizione di rilievo all'interno del gioco di Juric è anche vero che ci sono altri giocatori che hanno sofferto particolarmente il cambio. Per le sue caratteristiche il croato è l'uomo perfetto per ricoprire il ruolo ci centrocampista avanzato, con la sua visione e intelligenza tattica riesce a smistare molto bene i palloni sulle fasce o direttamente sulle punte e dai suoi piedi partono la gran parte delle azioni del Toro. Per Radonjic, Karamoh e Seck la situazione è ben diversa, il primo è un esterno d'attacco puro, che ha bisogno di spazio sulla fascia, di poter driblare e arrivare a calciare in porta partendo da una zona più esterna del campo, Karamoh e Seck sono invece due attaccanti che per caratteristiche non sono propensi a giocare più in basso e fare gioco a centrocampo. Per questo motivo ai granata serve un ricambio sulla trequarti, soprattutto se si vuole puntare all'Europa. Ma è chiaro che per fare acquisti importanti e regalare a Juric una nuova mezz'ala offensiva serve prima cedere qualcuno.

I possibili candidati — Appurato che per un salto di qualità, oltre che al famigerato esterno mancino, serve un ricambio per Vlasic, che da solo difficilmente reggerà tutto l'anno su grandi ritmi, pensiamo ora a chi potrà essere il possibile vice. I nomi nella lista di Vagnati sono: Barak, per cui la Fiorentina chiede una cifra intorno ai 10 milioni ed è difficile che il Toro possa spendere così tanto per un giocatore che ha 30 anni, c'è poi Strefezza, che a Juric piace molto, ma che resta una pista difficile per gennaio dato che anche la sua valutazione non è bassa e infine Praet e Miranchuk, due ex Toro che sembrano le ipotesi più probabili per completare il reparto.

