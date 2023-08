Calciomercato Torino, Weidmann in prestito all’ Rkc Waalwijk

Weidmann lascia il Torino e approda in Olanda

Calciomercato aperto anche sul fronte Primavera: i ragazzi di Scurto, per questa nuova stagione, salutano Daouda Weidmann. Il centrocampista, dopo una stagione in granata, approderà all’Rkc Waalwijk, club dell’Eredivise, in Olanda. La formula dell’operazione riguarda un prestito con diritto di riscatto: il ragazzo classe 2003, perciò, inizierà una nuova esperienza nel campionato olandese.