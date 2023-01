Calciomercato Toro, ecco chi è Ronaldo Vieira, il possibile sostituto di Ilkhan

Ronaldo Vieira, dalla Guinea all'Inghilterra passando per il Portogallo: si afferma al Leeds

Ronaldo Vieira è un centrocampista alto 178 cm (secondo Transfermarkt) e abile nella fase di interdizione: è stato utilizzato sia come mediano davanti alla difesa che come mezzala di quantità. La sua è una storia particolare: è nato in Guinea Bissau nel 1998, ma ad appena cinque anni lascia il suo Paese natale per trasferirsi in Portogallo in seguito alla morte del padre. Nel 2011 attraversa la Manica e giunge in Inghilterra, dopo aver avuto anche l'occasione di passare nella prestigiosa cantera del Benfica. Sarà proprio al Leeds dove troverà la sua consacrazione e il grande calcio si accorgerà di lui. Dopo tre stagioni in Championship la Sampdoria lo acquista per 7 milioni di euro e a Genova entra nelle rotazioni, senza diventare però uno dei titolari fissi. Poi passa in prestito al Verona per cercare continuità, trovando proprio Ivan Juric allenatore; ma in Veneto incappa in diversi infortuni al bicipite femorale che lo tengono lontano dal campo per lunghi mesi (sta fuori dal marzo del 2021 al gennaio del 2022). Dal rientro non ha più subito infortuni gravi e quest'anno è sceso 16 volte in campo con i blucerchiati. Ha scelto la nazionalità del Paese che gli ha dato la possibilità di crescere e di affermarsi: l'Inghilterra. E con la Nazionale di Sua Maestà ha raccolto anche 16 presenze nelle selezioni giovanili. Ora, a luglio compirà 25 anni, è in cerca del definitivo salto di qualità e Juric potrebbe trovare in lui un calciatore più pronto di Ilkhan perché già conosce il nostro campionato e ha un'esperienza decisamente maggiore.