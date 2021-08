Calciomercato Toro: per la maggioranza dei lettori servirebbero ancora 4 acquisti

Affinché il Toro sia competitivo, stando al sondaggio, per i lettori di ToroNews servirebbero ancora 4 acquisti.

A pochi giorni dalla fine del calciomercato per la nuova stagione 2021/22, ai lettori di ToroNews è stato domandato, tramite un sondaggio, di esprimere il loro parere sulle operazioni del Toro, ed è stato chiesto di indicare quanti acquisti servano, ancora, al club granata per far sì che sia competitivo. Nonostante l'arrivo di Warming, Berisha e Pjaca, secondo la maggioranza dei votanti al sondaggio (55,20%), al Toro di Juric servirebbero ancora 4 acquisti, almeno. L'altra parte dei votanti ha espresso, con il 38,01% dei voti, che ne servano 3, con il 3,89% che ne servano 2, con il 2,71% che ne serva 1 e con lo 0,18% che non ne servano altri. Dunque, la maggioranza dei votanti al sondaggio ritiene che si debba intervenire massicciamente per alzare il livello della rosa granata.