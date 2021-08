Sondaggio – Di quanti acquisti ha bisogno il Torino per essere competitivo?

A 6 giorni dalla fine del mercato, il Torino deve ancora completare la propria rosa: di quanti giocatori ha bisogno per essere competitivo?

Quello del Torino è stato un mercato abbastanza scarno: gli arrivi di Warming, Berisha e Pjaca non bastano per soddisfare le richieste di Ivan Juric. Nel consueto sondaggio settimanale, a pochi giorni dal termine del calciomercato estivo, la domanda che vi poniamo è la seguente: di quanti acquisti avrebbe bisogno il Torino per essere completo e competitivo?