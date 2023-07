Calciomercato, Vlasic in bilico: Torino e West Ham fermi sulle loro posizioni

Ancora nessuna notizia concreta per quanto riguarda la permanenza in granata di Nikola Vlasic, tra West Ham e Torino rimane una grande distanza con entrambi i club che restano immobili nelle loro posizioni. Servirà quindi ancora del tempo per capire quale sarà il futuro del giocatore croato. Finché non si conclude il mercato o finché il Torino non sostituisce il giocatore la pista rimane aperta. Vlasic, arrivato la scorsa estate in prestito, gradirebbe rimanere a Torino, il club però non avendo esercitato il diritto di riscatto - fissato a 15 milioni - non lo ha al momento trattenuto. Per il giocatore ora il Toro offre una cifra inferiore, che però non soddisfa il club londinese che giusto due anni fa lo ha acquistato per 26. Il Toro però punta sulla volontà del giocatore e anche sul fatto che appare difficile pensare che il West Ham possa decidere di rimettere Vlasic al centro del suo progetto. Ma per conoscere quindi il destino di Vlasic probabilmente servirà ancora del tempo.