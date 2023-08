Calciomercato, Vlasic-Torino: formula, cifre e dettagli

Il trasferimento in granata di Vlasic è a titolo definitivo. Torino e West Ham hanno raggiunto l'accordo sulla base di 11 milioni di sterline, equivalenti a 12.7 milioni di euro, che i granata verseranno nelle casse degli Hammers. Il croato firmerà in queste ore un contratto quadriennale in scadenza a giugno 2027 con opzione per il rinnovo annuale.