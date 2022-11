Chi è Ibrahim Sulemana? Già cinque gare in Serie A per il solido mediano ghanese

Chi è Ibrahim Sulemana ? Si tratta di un giocatore classe 2003, di origini ghanesi, che orbita nell'Hellas Verona dal luglio 2021. Come riportato dal Corriere di Verona, il Torino avrebbe messo gli occhi su Sulemana per un'operazione non dissimile da quella effettuata in estate con il giovane turco Emirhan Ilkhan. Un paio di differenze, tuttavia, ci sono: Sulemana gioca già in Italia e ha già esordito in Serie A; inoltre, è un calciatore dal fisico ben differente rispetto a quello di Ilkhan. Il ghanese è munito di fisico prestante, soprattutto se rapportato ai suoi 19 anni (il prossimo 23 maggio saranno 20); i suoi 180 centimetri sono distribuiti su un peso di poco inferiore agli ottanta chilogrammi.

L'Atalanta l'ha scartato per un problema al linguine

Sulemana ha già racimolato cinque presenze in Serie A, tutte concentrate dal 9 ottobre in avanti: 19' contro la Salernitana, 23' contro il Sassuolo e ancora 4' contro la Roma e 30' contro il Monza. Lo scorso 10 novembre ha anche festeggiato il suo esordio da titolare in campionato: 65' contro la Juventus. Mediano, molto bravo nell'intercetto e nel recupero dei palloni, Sulemana si sta ritagliando uno spazio significativo in un'Hellas in difficoltà in quest'avvio di stagione. Come detto, già nel 2021/2022 era inserito nel contesto scaligero. Nel passato torneo di Primavera 1 diciassette partite dispute, un gol e tre assist. Soprattutto con la Primavera, ha dimostrato che può anche svolgere il ruolo di mezzala. Soprannominato "Ibra", Sulemana nella Primavera dei veneti ha formato con Joselito una bella coppia a centrocampo. Prelevato dall'Atalanta, che lo aveva scartato per un problema al linguine, è arrivato all'Hellas nel 2021 a parametro zero e in questa stagione sta vivendo la sua consacrazione. Già Igor Tudor l'aveva fatto allenare con la Prima Squadra sul finire dello scorso campionato, dopo che Sulemana aveva dovuto superare l'operazione al linguine. Gabriele Cioffi non ha avuto dubbi e l'ha immediatamente aggregato alla Prima Squadra fin dal ritiro estivo e ora Sulemana si sta ritagliando i suoi spazi in Serie A, tanto da attirare le attenzioni di altri club.