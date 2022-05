Da Cragno ad Aramu: le occasioni di mercato per il Toro dai club retrocessi

Per il calciomercato estivo, il Torino può attingere dalle tre squadre retrocesse? Vale la pena guardare nell'organico di Venezia, Genoa e Cagliari per soddisfare le richieste di Ivan Juric individuando calciatori che difficilmente rimarranno in Serie B? Proviamo a scandagliare le tre rose e proviamo a calare gli eventuali interpreti interessanti nelle dinamiche del 3-4-2-1 del Torino. Partiamo dal Cagliari, la squadra retrocessa cronologicamente per ultima.

Il Torino dovrebbe intervenire per rinforzare il proprio roster dei portieri e il Cagliari ha un estremo difensore di primissima fascia che si chiama Alessio Cragno, classe 1994. Cragno è uno dei portieri italiani più apprezzati dell'intero panorama nostrano e fa parte del giro della Nazionale. Potrebbe diventare un obiettivo per tutte quelle squadre a caccia di un portiere affidabile e d'esperienza, tra cui il Torino. Non solo. I granata, in caso di partenza di Gleison Bremer, avranno bisogno di un centrale difensivo. A Cagliari ha giocato un vecchio pallino di Juric, ovvero Matteo Lovato, che ha vissuto una stagione in prestito dall'Atalanta. Chi vorrà Lovato perciò non dovrà sedersi al tavolo con il Cagliari, ma con l'Atalanta; comunque, è utile ricordare che il forte difensore classe 2000 ha giocato l'ultimo torneo proprio in terra sarda. Altri due pezzi pregiati del Cagliari, potenzialmente funzionali al Torino, sono Nahitan Nandez e Joao Pedro, entrambi da tempo nel radar del Toro. Soprattutto il centravanti italo-brasiliano è stato seguito spesso dal dt granata Davide Vagnati. Infine, un altro nome va fatto: si tratta dell'eterna promessa Keita Balde. Non sembra l'uomo più indicato per il 3-4-2-1 di Juric, ma il suo talento, ancora ampiamente inespresso, potrebbe incentivare diverse società nel corso di questa calda estate.