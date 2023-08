Calciomercato, dal Brasile: “Torino interessato a Denilson del Cuiaba”

Il Torino ha messo nel mirino un giovane talento del calcio brasiliano, il suo nome è Denilson Alves. Si tratta di un centrocampista in grado di ricoprire più ruoli e che è nato nel marzo 2001. Gioca nel Cuiaba, squadra che occupa attualmente il decimo posto del campionato brasiliano. Secondo quanto riferito dal media locale Esporte.ig, il Torino avrebbe chiesto informazioni al club verdeoro riguardo Denilson. Il centrocampista 22enne ha già attirato su di sé gli occhi di altre squadre europee come i greci dell'Olympiacos e gli spagnoli di Las Palmas e Real Valladolid. Al momento non si registra un'offerta ufficiale del club granata ma soltanto una richiesta di informazioni per un giovane calciatore che secondo alcune voci a gennaio, una volta terminata la stagione con il Cuiaba, lascerà il Brasile per il grande salto nel calcio europeo.