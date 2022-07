Dalla Francia: Torino vicino a Daouda Weidmann, centrocampista del PSG

Il Torino è alla ricerca di nuovi giocatori da aggregare alla squadra di Ivan Juric. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L'Équipe, il nome nuovo per la società granata sarebbe quello di Daouda Weidmann centrocampista centrale classe 2003 di proprietà del Paris Saint-Germain. Molti giovani ragazzi di proprietà del club parigino faticano a trovare spazio una volta che devono affacciarsi al calcio professionistico. Come si legge sulle colonne del quotidiano transalpino, la politica del PSG sarebbe quella di accettare un trasferimento a titolo definitivo di alcuni di questi ragazzi inserendo però una clausola per ricevere una percentuale sulla futura rivendita del giocatore con il club che ne diventa proprietario del cartellino. L'Équipe scrive che ci sarebbe già un accordo tra il Toro e il PSG. L'affare potrebbe essere dunque già in dirittura d'arrivo con le due società vicine a raggiungere un accordo per il passaggio a titolo definitivo di Weidmann in granata.