Dall’immobilismo ai grandi investimenti: l’era Cairo e il mercato di gennaio

Prima degli ultimi tre anni ci fu una sola eccezione, quella del 2010 con la "rivoluzione dei Peones". Dal 2021 a gennaio colpi significativi

Come è stato il mercato di gennaio nell'era Urbano Cairo? Il trend sembra essersi modificato nelle ultime stagioni dopo che per tanti inverni i movimenti erano stati quasi nulli. Nel 2023 il presidente del Torino ha celebrato i suoi diciotto anni alla guida del club e ormai lo storico è abbastanza significativo per poterlo analizzare sul lungo periodo. Per un lungo periodo il mercato di riparazione, quello di gennaio, non è stato considerato dalla società granata. Pochi o nulli i movimenti in entrata e in uscita e uno status quo quasi sempre mantenuto. L'unica grande eccezione fu quella della tribolata stagione in Serie B del 2009/2010, quella con Stefano Colantuono in panchina. L'avvento di Gianluca Petrachi generò la cosiddetta "rivoluzione dei Peones". Petrachi venne affiancato al direttore sportivo Rino Foschi nel dicembre 2009 e nel gennaio 2010 la rosa venne ribaltata come un calzino visto che il Torino veleggiava nella parte destra della classifica del campionato di Serie B. Per chi non si ricordasse i numeri di quella rivoluzione ve li riportiamo: 22 operazioni di mercato tra entrate e uscite per un totale di 12 nuovi giocatori.

Nel 2021 Sanabria e Mandragora per Nicola, nel 2022 Seck, Pellegri e soprattutto Ricci per Juric — Detto della "rivoluzione dei Peones" dell'inverno 2010, l'era Cairo è stata contraddistinta da mercati di gennaio piuttosto anonimi, volti al risparmio piuttosto che ai grandi investimenti. Il trend, però, è cambiato nel recente passato. Per la precesione è cambiato negli ultimi tre inverni, il primo di passaggio da Marco Giampaolo a Davide Nicola mentre gli ultimi due con a capo Ivan Juric. Nel primo dei tre inverni, quello del 2021 furono inseriti in rosa due giocatori preziosissimi per le sorti del girone di ritorno granata, ovvero Rolando Mandragora e Antonio Sanabria. Entrambi contribuirono alla salvezza della squadra di Nicola e il sudamericano fa tutt'ora parte della rosa granata. Nel 2022 la società ha iniziato a guardare al futuro a partire dalla campagna di riparazione. Arrivarono infatti giocatori in prestito con diritto o obbligo di riscatto ed fu preso a titolo definitivo per una cifra di 4 milioni Demba Seck, investimento che a oggi non ha pagato i dividendi. In prestito si legarono al Torino: Pietro Pellegri con diritto di riscatto dal Milan via Monaco con diritto di riscatto fissato intorno ai 6,5 milioni di euro, mentre Samuele Ricci con obbligo di riscatto dall'Empoli. Ai toscani andarono nell'immediato 2 milioni per il prestito, ai quali sono stati sommati 8,5 milioni di euro per il riscatto. Sempre in prestito oneroso con diritto di riscatto (fissato a 5,5 milioni) era arrivato a inizio mercato nell'inverno 2022 Mohamed Fares, che però finì anticipatamente la stagione per un grave infortunio.

Lo scorso inverno fuori Lukic, dentro Ilic — Nemmeno nell'inverno scorso il Torino si è tirato indietro, anzi ha impostato sotto la guida del responsabile dell'area tecnica Davide Vagnati una strategia volta al futuro. Non a caso fu inserito all'incirca dodici mesi fa il profilo di Ivan Ilic. Il centrocampista del Verona - che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 - arrivò alla corte di Juric in prestito con obbligo di riscatto, al verificarsi di condizioni molto facili; il valore della trattativa si aggirò intorno ai 15 milioni di euro più uno di bonus. Fu quindi un'operazione alquanto significativa che venne affiancata da altri piccoli aggiustamenti (vedi Andreaw Gravillon e RonaldoVieira. Nell'inverno 2023 ci fu anche il saluto dopo sei anni e mezzo di Sasa Lukic, che decise di non rinnovare e di accasarsi al Fulham in Inghilterra. Insomma, il mercato di gennaio del Torino è divenuto più animato negli ultimi tre anni dopo che per tanto tempo era stato particolarmente avaro. E nel gennaio 2024 cosa accadrà?

