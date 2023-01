Torino 2022/2023, il tabellone DEFINITIVO del calciomercato invernale

Il tabellone di calciomercato del Torino: trattative chiuse alle ore 20 di oggi, martedì 31 gennaio 2023

Andrea Calderoni

Ultimi giorni molto importanti in chiave ingressi e uscite per il Torino. Ieri, lunedì 30 gennaio, è divenuto ufficiale l'ingaggio Ivan Ilic: il centrocampista del Verona - che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 - è arrivato alla corte di Ivan Juric in prestito con obbligo di riscatto, al verificarsi di condizioni molto facili; il valore della trattativa si aggira intorno ai 15 milioni di euro più uno di bonus. Proprio per questo la trattativa è stata lunga e complicata, concludendosi solamente in dirittura d'arrivo. Sono poi arrivati altri due rinforzi nell'ultimo giorno di calciomercato, un difensore e un altro centrocampista. Il primo è Andreaw Gravillon, arrivato dal Reims con la formula del prestito con diritto di riscatto, trasformabile in obbligo al raggiungimento di determinante condizioni. L'ultimo è invece Ronaldo Vieira, approdato dalla Sampdoria con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Nello stesso giorno dell'ufficilità di Ilic è finita la storia tra Sasa Lukic e il Torino; la relazione si è conclusa dopo 6 anni e mezzo: il centrocampista granata diventerà un nuovo giocatore del Fulham, a titolo definitivo. Nessun rinnovo, dunque, per il serbo con la maglia granata, ma una nuova esperienza in Premier League. Il club inglese, per il cartellino del giocatore, ha pagato al Torino una somma intorno ai 10 milioni. Nelle ultime ore di mercato ha salutato la corte granata a titolo definitivo anche Simone Edera, andato al Pordenone.

Nelle ultime ore il club granata ha anche finalizzato alcuni prestiti. Emirhan Ilkhan è stato inserito nell'ambito dell'operazione che ha portato Ronaldo Vieira al Torino: si trasferisce quindi alla Sampdoria, ma solo in prestito secco. Poi lascerà Torino anche Matthew Garbett, andato in prestito al NAC Breda in Olanda.

Due movimenti invece tra i giocatori in prestito: Krisztofer Horvath è passato dal Debrecen ai rivali del Kecskemét in Ungheria, sempre con la formula del prestito secco; la punta Lado Akhalaia ha cambiato maglia e campionato passando dalla Virton in Belgio all'Hesperange, squadra della massima serie lussemburghese.

Il tabellone di mercato del Torino — ACQUISTI: Ilic (c, Hellas Verona - prestito con obbligo di riscatto), Gravillon (d, Reims - prestito con obbligo condizionato), Vieira (c, Sampdoria - prestito con diritto di riscatto)

CESSIONI: Horvath (a, Kecskemét - prestito secco), Akhalaia (a, Hesperange - prestito secco), Lukic (c, Fulham - titolo definitivo), Garbett (c, NAC Breda - prestito), Edera (a, Pordenone - titolo definitivo), Ilkhan (c, Sampdoria - prestito secco)

La rosa attuale del Torino — PORTIERI: Berisha, Milinkovic-Savic, Fiorenza, Gemello.

DIFENSORI: Schuurs, Buongiorno, Zima, Rodriguez, Djidji, Gravillon.

ESTERNI: Bayeye, Singo, Lazaro, Vojvoda, Aina.

CENTROCAMPISTI: Ilic, Adopo, Ricci, Gineitis, Linetty, Vieira.

TREQUARTISTI: Karamoh, Vlasic, Seck, Radonjic, Miranchuk.

ATTACCANTI: Sanabria, Pellegri.