Gardi (ag. Schuurs): “Perr piace a molti club, a fine campionato parleremo col Toro”

George Gardi (tra gli altri agente di Perr Schurrs) è intervenuto al podcast del giornalista Fabrizio Romano e ha parlato proprio del difensore granata, arrivato a Torino la scorsa estate: “Schuurs ha fatto una scelta molto intelligente nell'accettare l'offerta del Torino, era un giocatore che faceva la Champions League e ha scelto di giocare costantemente per tutta la stagione. Ha fatto forse un passo indietro per farne tre in avanti nel suo futuro. Lui è molto felice e ha un contratto lungo, la sua ambizione è giocare ai massimi livelli del calcio europeo, ha fatto una grande stagione e ci sono tantissimi club interessati a lui. Alla fine del campionato discuteremo con il Torino per trovare una decisione che sia positiva per tutte le parti, può essere un'opzione da valutare quest'estate”.