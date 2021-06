Junior Messias, dall’UISP di Torino alla Serie A: la scheda del giocatore

Carriera e caratteristiche tecniche di Junior Messias, l'obiettivo principale del mercato estivo del Torino

CARRIERA - Junior Valter Messias nasce il 13 maggio 1991 a Belo Horizonte, in Brasile, dove si forma calcisticamente, arrivando a giocare anche nelle giovanili del Cruzeiro. Nel 2011 prende la decisione più importante della sua vita: decide di raggiungere il fratello in Italia, a Torino, dove per quattro anni lavora come fattorino per un commerciante di elettrodomestici, mentre nel tempo libero gioca a livello amatoriale nei tornei dell'UISP locali. Nel 2015 poi accetta un contratto offertogli dal Casale di Ezio Rossi (in Eccellenza), con cui realizza 21 gol in 32 partite e contribuisce alla promozione in Serie D della squadra nerostellata. Nonostante l'ottima stagione, non resta a Casale nel 2016, dato che accetta la proposta del Chieri, squadra con cui vince la Coppa Italia di Serie D. Nell'estate successiva viene contattato dalla Pro Vercelli (all'epoca militante in Serie B) , che però non riesce a tesserarlo essendo proibito mettere sotto contratto giocatori privi di passaporto comunitario provenienti dal dilettantismo. Una brutta botta per il brasiliano che resta inattivo sino a dicembre del 2017, quando viene contattato dal Gozzano del DS Casella (qui la sua intervista), squadra di Serie D con la quale conquista la C e la relativa salvezza nei due anni successivi all'arrivo. Nel 2019 poi arriva il grande salto: viene contattato dal Crotone che se lo aggiudica offrendo 400mila euro alla squadra piemontese. Gioca la sua prima partita con i rossoblù in Serie B nel dicembre del 2019 e contribuisce alla promozione in A dei calabresi alla sua prima annata. Nel settembre 2020 vive la stagione in A del Crotone e, nonostante i pessimi risultati e la retrocessione della squadra, segna 9 gol in 36 presenze.