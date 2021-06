Come giocherebbe oggi il Torino di Juric? Servono rinforzi in ogni reparto

Verso la stagione 2021/2022 il Torino ha moltissimo lavoro da fare: si è partiti con grande decisione puntando - con un grande investimento - sul nuovo tecnico Ivan Juric. Ora servirà modellare la nuova squadra, con gli interventi sul mercato che dovrebbero essere mirati per soddisfare le richieste dell'allenatore. C'è tanto lavoro da fare ed è presumibile che il punto di riferimento tattico possa essere il 3-4-2-1. Nell'attesa che la sessione di mercato estiva entri nel vivo, analizzare chi degli attuali giocatori sotto contratto (escludendo chi tra i giocatori della rosa che ha terminato la stagione 2020/2021 ha il contratto in scadenza o non sarà riscattato) può adattarsi meglio al modulo serve anche a capire in quali reparti il club granata dovrà cercare rinforzi sul mercato. La risposta a questa domanda sembra chiara in partenza: in tutti i reparti servirà fare qualcosa. Ma è altrettanto vero che la squadra granata presenta già un'ossatura adatta ad un modulo con difesa a tre.