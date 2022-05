La questione Belotti tiene ancora banco: sullo sfondo l’ipotesi Fiorentina

Il "Gallo" è impegnato con la Nazionale azzurra in questi giorni e non ha ancora dato una comunicazione ufficiale circa il suo futuro

Andrea Calderoni

Andrea Belotti si sta allenando in questi giorni con la Nazionale azzurra in vista degli impegni ufficiali di inizio giugno, i primi dopo la delusione per la mancata qualificazione al Mondiale di Qatar. Il "Gallo" non ha ancora comunicato la sua decisione definitiva. L'unica certezza è che il 30 giugno il suo contratto con il Torino scadrà. C'è da capire se lo rinnoverà oppure andrà via a zero e si accaserà in un'altra realtà. Probabilmente, in cuor suo, Belotti sa già quello che sarà il suo futuro ma in questi giorni vissuti a Coverciano ha preferito la via del silenzio e sulla questione circola grande riserbo. Una risposta era attesa qualche ora dopo la fine del campionato di Serie A, come aveva preannunciato Ivan Juric alla vigilia di Torino-Roma; poi, la risposta è stata rimandata e al momento non è ancora stata diramata.

POSIZIONE CLUB - Il Torino perciò resta in attesa di notizie dal suo capitano, dal suo leader e dalla sua bandiera. Il club è tranquillo con sè stesso per l'operato svolto e per l'offerta messa sul piatto. E non sta forzando in alcun modo la risposta di Belotti. Non ha mandato alcun ultimatum al "Gallo" e si è messo in una posizione di attesa. Il Torino sta rispettando la scelta di Belotti di prendersi ancora qualche giorno di tempo per stabilire il proprio futuro. Nel frattempo la società granata tiene calde alcune piste alternative per farsi trovare pronta in caso di addio del "Gallo". Tra le piste battute, come preannunciato da Toro News nelle scorse ore, c'è quella di Artem Dovbyk, calciatore classe 1997 di proprietà del Dnipro-1.

QUALCHE GIORNO - La situazione Belotti-Torino, tuttavia, non potrà perdurare ancora a lungo. I rinvii nel corso della stagione sono stati tanti, fino a quelli più recenti ricordati pocanzi. La telenovela si è protratta anche troppo. Non si potrà arrivare al 30 giugno per la risoluzione della faccenda. Ma Belotti, al momento, che alternative ha al Torino? Non ci sono grandi squadre che abbiano fatto una mossa concreta, nonostante si sa che al Gallo piacerebbe un trasferimento al Milan. La Fiorentina può essere interessata: i viola potrebbero non riscattare Piatek e dunque non è escluso possano scegliere di puntare sul Gallo come centravanti. Un'indiscrezione lanciata da La Stampa nella mattinata di ieri avvicina poi il Gallo al Monza: i biancorossi sono promossi in Serie A e sicuramente si tratta di un club con una certa potenza di fuoco visto chi è il presidente. In un momento con così poche certezze, è inevitabile che le ipotesi si accumulino di giorno in giorno, fino a quando si saprà finalmente qualcosa di definitivo.