Lazaro a Torino con Kami Osman, la modella da quasi 900mila followers

A Torino ieri è arrivato Valentino Lazaro per le visite mediche e la firma sul contratto. L'esterno ha lasciato Milano in prestito con diritto di riscatto. Ad accompagnarlo nella sede di via dell'Arcivescovado c'era anche la sua fidanzata: la venticinquenne Kamilla Osman. Lei, una modella canadese di origine azera famosa anche come cantante e fashion designer, è nota sui social per la somiglianza con Kim Kardashian e i quasi 9oo k di followers la rendono una vera e propria star. Solo da quest'estate i due hanno condiviso sui social il loro amore, che sembra però già molto affiatato.