Marotta su Bremer: “Opportunità sfumata, ma fa parte del gioco”

In un'intervista a Dazn per il format Inside (QUI L'EPISODIO DEDICATO AL TORINO), Beppe Marotta, l'AD dell'Inter, ha parlato dei diversi temi caldi legati al calciomercato dell'Inter. Su tutti non poteva mancare il tema legato al mancato acquisto di Gleison Bremer, sul quale ha detto: "Bremer è un grande giocatore. Ausilio lavorava da mesi su questa pista, ma a causa dei nostro equilibri economico-finanziari non siamo potuti arrivare a una conclusione. Abbiamo comunque fatto la nostra corsa, ma quando arrivano offerte distanti dalla nostra, è giusto che chi vende faccia la sua scelta, così come il calciatore che è stato un grande professionista. È sfumata un'opportunità, ma fa parte del gioco. Bisogna comunque apprezzare la perseveranza con la quale abbiamo portato avanti questa cosa".