Mercato, niente Toro per Shomurodov: fatte le visite mediche con lo Spezia

Il Torino nel corso di questa sessione di calciomercato invernale aveva trattato con la Roma per portare Eldor Shomurodov all'ombra della Mole. La trattativa, come riportato qui su Toro News nei giorni scorsi, aveva subito un rallentamento. L'attaccante uzbeko saluta i colori giallorossi ma non per passare in granata, passerà infatti allo Spezia. Nella giornata odierna, come affermato da Gianluca Di Marzio, Shomurodov ha sostenuto le visite mediche con il club ligure ed è pronto a passare in allo Spezia in prestito secco al costo di circa 1,5 milioni di euro.