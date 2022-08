Mourinho: “Belotti? Se è vero che vuole la Roma ne sarei felice”

Mourinho ha risposto alle domande sul reparto offensivo, affermando di non aver fatto richieste particolari alla società e di non aver voluto mandare segnali alla dirigenza nella gara contro la Salernitana, in cui ha sostituito la coppia d'attacco con due centrocampisti: " Io non rispondo, perché il direttore Tiago Pinto lo sa già. Io devo solo aspettare con la speranza che si possa fare, se non si potrà fare andremo avanti con ciò che abbiamo. Se Belotti fosse un giocatore del Torino o di un'altra squadra non risponderei. Essendo svincolato non ho il blocco etico di non dire niente, posso dire qualcosa. Se è vero, ripeto se è vero, che vuole così tanto venire alla Roma, io sarei felice di sentire questo tipo di feeling. Se viene o non viene non lo so, aspettiamo e vediamo". Su Belotti si era espresso nel prepartita della gara contro la Lazio anche il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati: "Sono sorpreso che sia ancora senza squadra ma penso che molti giocatori debbano fare mente locale su quello che è il momento di difficoltà del calcio in generale".