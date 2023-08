Nunes (dirigente Corinthians): “Su Murillo c’è anche il Torino”

Il club granata si muove per cercare una valida alternativa per il pacchetto difensivo

Si muove il mercato in difesa del Torino. Le parole del dirigente del Corinhians Alessandro Nunes sono state chiare: c'è anche il Torino nella corsa per Murillo, difensore centrale classe 2002. Su di lui c'era anche la Fiorentina e ora è cominciata una trattativa con il Nottingham. I granata restano alla finestra, interessati al giocatore ma senza fare per il momento un'offerta ufficiale. Di seguito le parole del dirigente al termine della sfida di sabato contro il Goias: “Sabato abbiamo ricevuto un’offerta dal Nottingham Forest e abbiamo risposto. Stiamo negoziando. Non esiste alcuna operazione chiusa. Lunedì andremo in Argentina, ieri sono iniziate le trattative. C’è stato anche l’interesse del Torino: ci hanno manifestato l’intenzione di inviare un’offerta ufficiale e noi aspetteremo”.