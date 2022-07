Praet e un centrale coi soldi di Bremer: l’idea per il calciomercato del Torino

Un esterno dalla Serie C (Bayeye) a meno di un milione di euro, un’ala di talento ma caduta in disgrazia (Radonjic) per circa due milioni da pagare nel 2023. Questi i primi volti nuovi per il calciomercato del Torino. Se a ciò si aggiunge il mancato affondo per Mandragora, passato alla Fiorentina per poco più di 9 milioni totali (prezzo tutto sommato congruo), si hanno tre indizi che fanno una prova: il budget che ha in mente di investire la società per questo mercato è piuttosto basso, per usare un eufemismo. Sicuramente più basso di altri anni. Ciò non può sorprendere: lo aveva già fatto capire mesi fa il presidente Urbano Cairo, quando il 4 maggio scorso, ricordando i quattro rossi di bilancio consecutivi (“Una volta giocavamo per lo scudetto dei conti, ora lottiamo per non retrocedere”), aveva sottolineato la necessità di “puntare su giovani da valorizzare insieme al mister”. Anche perchè - e non va dimenticato - al conto vanno aggiunti i 7 milioni spesi per il riscatto di Ricci, i 5 del riscatto di Pellegri e il milione del riscatto di Berisha. In tutto sono 13 milioni già investiti entro il 30 giugno.