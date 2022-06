Rauti nel mirino della Spal, il Torino valuta il futuro del giovane attaccante

Il giocatore del Torino, dopo la stagione in prestito al Pescara, è ora nel mirino della Spal

Beatrice Andreello

Nicola Rauti, attaccante in scadenza con il Torino il 30 giugno 2023, è reduce da una stagione con la maglia del Pescara, club nel quale è riuscito a distinguersi in più occasioni, dimostrandosi molto utile nel gioco dei biancoazzurri. Ora il ragazzo cresciuto nel settore giovanile granata rientra alla casa madre ma sarà difficile per lui rientrare nei piani di Ivan Juric, che usa peraltro uno schieramento a una sola punta. Il calciomercato estivo può' essere un'occasione, e la Spal è uno dei club ad aver mostrato interesse all'attaccante.

Rauti, la Spal bussa alla porta del Torino

La stagione 2021/22 ha visto Nicola Rauti molto presente nella formazione del Pescara, club nel quale il Torino l'ha mandato in prestito nell'estate 2021: con 34 presenze, 6 reti e 1 assist, Rauti ha lasciato il segno in Serie C. Con la maglia del club abruzzese, infatti, l'attaccante di proprietà granata ha dato dimostrazione della sua duttilità e flessibilità nel riuscire a ricoprire più ruoli diversi - da punta che era, con i biancoazzurri è passato a giocare come esterno - e ha dimostrato di avere le caratteristiche che un giocatore deve avere per poterlo fare di professione. Certo, Rauti deve ancora dimostrare di essere pronto per un salto di qualità come la Serie A, ma sicuramente le sue esperienze passate in Serie C - con la maglia del Monza e del Palermo - hanno dimostrato che è un giocatore che può dire la sua nel professionismo.

Torino, Rauti proverà a indurre Juric a cambiare idea

Già nel ritiro dell'anno scorso a Santa Cristina il tecnico Ivan Juric lo ha conosciuto e poi non confermato. Vedremo se il tecnico croato cambierà idea nelle prossime settimane, con Rauti che potrebbe essere convocato anche per questo ritiro. L'entourage, tuttavia, rimane all'opera sul mercato e, come anticipato, la Spal è il club che fin qui ha mostrato più interesse. Non un club di massima serie, ma per Nicola Rauti potrebbe essere comunque una svolta: passare dalla Serie C alla Serie B, dopo l'impegno e le caratteristiche dimostrate, sarebbe comunque da considerare uno step importante. E il Torino per lui dovrà prendere una decisione importante: cessione a titolo definitivo quest'estate o un altro prestito, ma con un rinnovo di contratto.